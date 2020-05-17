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В Москве за сутки от коронавируса скончались 77 пациентов. Это рекорд для столицы

22:36
Коронавирус в Москве. Фото AFP
Коронавирус в Москве. Фото AFP
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В Москве скончались 77 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавируса.

Этот показатель стал самым высоким для столицы на протяжении всей пандемии коронавируса: 15 мая в Москве скончались 74 человека.

Оперативный штаб напоминает, что до 31 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 281 752 человек, 67 373 выздоровело, 2 631 умерло.

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