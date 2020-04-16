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В Москве за сутки — 1394 случая коронавируса

11:25
Пандемия коронавируса в Москве. Фото AFP
Пандемия коронавируса в Москве. Фото AFP
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По данным Роспотребнадзора, в Москве за последние сутки зарегистрировано 1 370 случаев коронавируса. За весь период в столице зафиксировано 16 146 случаев коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в столице выздоровели 189 пациентов, проходивших лечение от коронавируса в больницах города. За весь период в Москве выздоровели 1394 человека.

113 человек в столице скончались от коронавирусной инфекции за весь период, из них 7 — за последние сутки.

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