По данным Роспотребнадзора, в Москве за последние сутки зарегистрировано 1 370 случаев коронавируса. За весь период в столице зафиксировано 16 146 случаев коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в столице выздоровели 189 пациентов, проходивших лечение от коронавируса в больницах города. За весь период в Москве выздоровели 1394 человека.

113 человек в столице скончались от коронавирусной инфекции за весь период, из них 7 — за последние сутки.