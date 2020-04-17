По данным Роспотребнадзора, в Москве за последние сутки зарегистрировано 1 959 случаев коронавируса. За весь период в столице зафиксировано 18 105 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Почти 90 процентов заболевших за последние сутки — младше 65 лет. 52 процента — люди от 18 до 45 лет, 32 процента — от 46 до 65 лет, 7,5 процента — от 66 до 80 лет, 3,5 процента — старше 80 лет. 5 процентов заболевших за сутки — дети.

За последние сутки в столице выздоровели 123 пациента. За весь период в Москве выздоровели 1517 человек.

127 человек в столице скончались от коронавирусной инфекции за весь период, из них 14 — за последние сутки.