Остальные
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Остальные

В Москве выдано уже почти 700 тысяч транспортных пропусков

10:30
В Москве выдано уже почти 700 тысяч транспортных пропусков. Фото Reuters
В Москве выдано уже почти 700 тысяч транспортных пропусков. Фото Reuters
Теги:

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 10:00 утра 13 апреля поданы 702 344 заявки на пропуска для передвижения по городу. Из них выдано 697 899 рабочих пропусков.

Одновременно были зафиксированы бот-атаки на сервера mos.ru, в том числе из-за рубежа. Расследованием источников и причин атаки будут заниматься правоохранительные органы.

В связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа с пропуском. Напоминаем, что пропуска начнут действовать в Москве с 15 апреля.

Остальные: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир