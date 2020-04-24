В Москве все медработники будут проходить экспресс-тесты на иммунитет к коронавирусу

Медицинским работникам Москвы будут проводить экспресс-тесты на наличие иммунитета к COVID-19.

— По распоряжению мэра Москвы все медицинские сотрудники, работающие в учреждениях города, пройдут экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу, — цитирует заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову «Интерфакс». — Экспресс-тестированием будут охвачены все медики Москвы — работающие как в перепрофилированных для лечения коронавируса стационарах, так и в других многопрофильных больницах и поликлиниках.

Будут применяться два вида экспресс-тестов, которые прошли испытания в городских больницах и показали хороший результат.

На утро 24 апреля в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4891 человек.