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В Москве впервые оштрафовали группу нарушителей самоизоляции

17:21

Солнцевский суд Москвы в понедельник оштрафовал компанию из трех человек за нарушение режима самоизоляции, сообщает «РИА Новости». Общая сумма штрафа — 45 тысяч рублей. Это первый случай такого наказания в столице, до этого штрафы накладывались только на единичных нарушителей.

— Солнцевский суд Москвы сегодня вынес три постановления о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Все трое граждан были задержаны у одного здания в одно и то же время, — сказал пресс-секретарь суда Георгий Енгибаров.

Он не уточнил, были ли трое знакомы между собой, но у двух из них одинаковая фамилия.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200413/1569976337.html

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