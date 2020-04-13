В Москве впервые оштрафовали группу нарушителей самоизоляции

Солнцевский суд Москвы в понедельник оштрафовал компанию из трех человек за нарушение режима самоизоляции, сообщает «РИА Новости». Общая сумма штрафа — 45 тысяч рублей. Это первый случай такого наказания в столице, до этого штрафы накладывались только на единичных нарушителей.

— Солнцевский суд Москвы сегодня вынес три постановления о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Все трое граждан были задержаны у одного здания в одно и то же время, — сказал пресс-секретарь суда Георгий Енгибаров.

Он не уточнил, были ли трое знакомы между собой, но у двух из них одинаковая фамилия.