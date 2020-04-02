В Москве утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции в городе. Нарушителям грозит штраф до четырех тысяч рублей, при повторном правонарушении — пять тысяч рублей.

1 апреля депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.

По последним данным в мире зафиксирован 937 941 случай заражения коронавирусом. на территории 203 стран. Умерших — 47 273 человека, выздоровело — 195 188.

На 2 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 3 548 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 235 человек, зафиксировано 30 летальных случаев.