В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом

В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом, об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба столицы по ситуации с COVID-19. У всех была подтверждена пневмония.

«До 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции», — написано в сообщении оперативного штаба.

По последним данным Worldometers на 2 мая, всего выявлен 3 462 903 случая заражения коронавирусом. Умерших — 243 569 человек, выздоровело — 1 104 734.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 2 мая всего зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 222 летальных исхода, выздоровели 15 013 человек.