В Москве создан комитет по борьбе с коронавирусом

В Москве создан Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, который составили главврачи коронавирусных стационаров. Медики предложили включить больницы для лечения коронавируса и пневмонии в единую систему, сообщает Telegram-канал «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

Участники Клинического комитета выступили с первой инициативой — отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии. В настоящее время подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны новым коронавирусом. Эта тенденция отчетливо заметна в последние несколько дней.

Исходя из этого, Клинический комитет предложил изменить маршрутизацию пациентов. Если при эвакуации в стационар у пациента еще нет результатов теста, но при обследовании в приемном отделении выявляются КТ-признаки пневмонии-COVID 19 с характерными клиническими проявлениями, то его госпитализируют в стационар и ведут как больного с COVID-инфекцией.

Отметим, что сейчас пациентов с COVID-19 принимают в 13 городских стационарах. Продолжается подготовка к развертыванию госпиталей для лечения больных коронавирусом еще в ряде московских больниц.