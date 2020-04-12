В Москве составлено 1358 протоколов за нарушение режима повышенной готовности

За субботу сотрудники полиции Москвы составили 1358 протоколов за нарушение режима повышенной готовности. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Сообщается, что нарушители собирались в группы или находились на улице без конкретной причины установленной указом мэра (поход в магазин, аптеку, поликлинику, прогулка с собакой, вынос мусора).

К административной ответственности были привлечены 18 предприятий торговли в которых не соблюдались правила социального дистанцирования. Также, за весь период оштрафованы 30 человек, которые больны коронавирусом и нарушили карантин: они помещены в специализированный обсервант для прохождения принудительного лечения.

«Напоминаем вам, что согласно указу мэра Москвы, жители обязаны соблюдать социальную дистанцию не только на улицах, но и в помещениях, а именно в аптеках и магазинах. За несоблюдение социальной дистанции предусмотрена административная ответственность», — говорится в сообщении.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 781 127 человек. Зафиксировано 108 994 летальных исходов от инфекции, вылечились 405 243 человека.

В России, по данным Роспотребнадзора на день 12 апреля, коронавирусом заразились 15 770 человек. 130 человек умерли, выздоровели — 1291.