В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом

В Москве за прошедшие 24 часа скончался 51 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Об этом сообщает оперштаб столицы.

«Оперативный штаб напоминает, что до 31 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции», — говорится в сообщении.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 884 680 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 268 793 человека умерли, выздоровели — 1 331 006.

В России, по данным Роспотребнадзора, зафиксировано 177 160 случаев заражения. 1625 человек умерли, выздоровели — 23 803.