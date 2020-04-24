В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

В Москве умер 41 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, об этом сообщает Оперштаб Москвы в Telegram.

Отмечается, что возраст умерших варьируется от 34 до 92 лет. А у 34-летнего пациента был установлен диагноз «двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом». Также он страдал сахарным диабетом. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз. Всего сахарный диабет был у 10 скончавшихся.

Оперативный штаб напоминил о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции.

По последним данным Worldometers на 22 апреля всего выявлено 2 801 649 случая заражения коронавирусом. Умерших — 195 438 человек, выздоровело — 775 988.

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 24 апреля, в России диагностировано 68 766 случаев заболевания COVID-19. 5589 человек вылечились, 617 пациентов скончались.