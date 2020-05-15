В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом

В Москве скончались 74 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавируса.

Этот показатель стал самым высоким для столицы на протяжении всей пандемии коронавируса: в предыдущий день в Москве скончались 68 человек.

Оперативный штаб напоминает, что до 31 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

По последним данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 262 843 человек, 58 226 выздоровело, 2 418 умерло.