В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом
15 мая 2020, 23:47
В Москве скончались 74 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавируса.
Этот показатель стал самым высоким для столицы на протяжении всей пандемии коронавируса: в предыдущий день в Москве скончались 68 человек.
Оперативный штаб напоминает, что до 31 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.
По последним данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 262 843 человек, 58 226 выздоровело, 2 418 умерло.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...