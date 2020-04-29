В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом
29 апреля 2020, 23:36
В Москве скончались 65 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Об этом сообщает оперштаб Москвы.
«Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции», — говорится в сообщении.
В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 99 399 случаев заражения. 972 человека умерли, выздоровели — 10 286.
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