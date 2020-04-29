В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 65 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Об этом сообщает оперштаб Москвы.

«Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции», — говорится в сообщении.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 99 399 случаев заражения. 972 человека умерли, выздоровели — 10 286.