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В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом

29 апреля 2020, 23:36
Коронавирус в России. Фото Tut.by.
Коронавирус в России. Фото Tut.by.
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В Москве скончались 65 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Об этом сообщает оперштаб Москвы.

«Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции», — говорится в сообщении.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 99 399 случаев заражения. 972 человека умерли, выздоровели — 10 286.

Дополнительная информация:

https://web.telegram.org/#/im?p=@COVID2019_official

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