В Москве скончались 56 пациентов с коронавирусом

Стала известна последняя статистика по коронавирусной инфекции в Москве.

По последней информации, в Москве скончались 56 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 4 151 891 человека. Зафиксировано 282 515 летальных исходов от инфекции, вылечилось 1 465 004 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 209 688 человек, 34 306 выздоровело, 1 915 умерло.