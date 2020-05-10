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В Москве скончались 56 пациентов с коронавирусом

10 мая 2020, 22:48
Коронавирус в Москве. Фото AFP
Коронавирус в Москве. Фото AFP
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Стала известна последняя статистика по коронавирусной инфекции в Москве.

По последней информации, в Москве скончались 56 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 4 151 891 человека. Зафиксировано 282 515 летальных исходов от инфекции, вылечилось 1 465 004 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 209 688 человек, 34 306 выздоровело, 1 915 умерло.

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