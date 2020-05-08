В Москве скончались 54 пациента с коронавирусом

В Москве скончались 54 пациента у которых была подтверждена пневмония и получен положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с COVID-19.

Ранее режим самоизоляции в столице был продлен до 31 мая.

По последним данным Worldometers на 8 мая, всего выявлен 3 981 763 случая заражения коронавирусом. Умерших — 274 434 человек, выздоровело — 1 372 687.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 8 мая всего зарегистрировано 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.