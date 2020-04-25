В Москве скончались 38 пациентов с коронавирусом

Официальный Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 38 пациентов у которых была подтверждена пневмония и получен положительный тест на коронавирусную инфекцию.

По последним данным Worldometers на 25 апреля, всего выявлен 2 908 206 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 202 501 человек, выздоровело — 832 211.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 25 апреля всего зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6 250 человек.