В Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 27 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает Оперштаб Москвы в Telegram. Среди умерших — пациенты от 38 до 90 лет.

Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз. 38-летний пациент страдал хроническим бронхитом.

По последним данным Worldometers на 22 апреля всего выявлено 2 614 803 случая заражения коронавирусом. Умерших — 182 467 человек, выздоровело — 714 319.

В России, по данным Роспотребнадзора, коронавирусом заразились 5236 человек. 513 человек умерли, выздоровели — 4420.