Остальные
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Остальные

В Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом

22 апреля 2020, 23:32
Коронавирус.
Коронавирус.
Теги:

В Москве скончались 27 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает Оперштаб Москвы в Telegram. Среди умерших — пациенты от 38 до 90 лет.

Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз. 38-летний пациент страдал хроническим бронхитом.

По последним данным Worldometers на 22 апреля всего выявлено 2 614 803 случая заражения коронавирусом. Умерших — 182 467 человек, выздоровело — 714 319.

В России, по данным Роспотребнадзора, коронавирусом заразились 5236 человек. 513 человек умерли, выздоровели — 4420.

Дополнительная информация:

https://web.telegram.org/#/im?p=@COVID2019_official

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир