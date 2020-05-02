По данным Роспотребнадзора, в Москве был установлен новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки. Болезнь выявлена у 5 358 человек.

Всего за сутки в России подтверждено 9 623 новых случая коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 57 летальных исходов, выздоровели 1 793 человека.

Всего на день 2 мая в России зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1222 летальных исхода, выздоровели 15 013 человек.