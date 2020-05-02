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В Москве — рекордное число заболевших коронавирусом. За сутки — 5 358 новых случаев

12:00
Эпидемия коронавируса в Москве. Фото Reuters Статистика заболевших коронавирусом в Москве.
Эпидемия коронавируса в Москве. Фото Reuters
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По данным Роспотребнадзора, в Москве был установлен новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки. Болезнь выявлена у 5 358 человек.

Всего за сутки в России подтверждено 9 623 новых случая коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 57 летальных исходов, выздоровели 1 793 человека.

Всего на день 2 мая в России зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1222 летальных исхода, выздоровели 15 013 человек.

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