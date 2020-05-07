В Москве разъяснили порядок действия пропусков в режиме самоизоляции до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая. Ранее сообщалось, что режим самоизоляции в городе продлен до 31 мая.

Сотрудники, которые возвращаются на работу с 12 мая, должны заблаговременно оформить пропуска, привязав к ним номера машин, карт «Тройка», «Стрелка» и социальных карт.

Порядок получения цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности — ежедневно.

На 7 мая в России выявлен 11 231 случай заболевания коронавирусной инфекцией, погибло 88 человека, выздоровело 2 476. Общее число заболевших в России составило 177 160 человек, 1 625 умерло, 23 803 выздоровело.

Таким образом, Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом, обогнав Германию (168 162) и Францию (174 191). Самый большой прирост заболевших выявлен в Москве (+6 703).