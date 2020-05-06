По данным Роспотребнадзора, в Москве за последние сутки зарегистрировано 5 858 случаев коронавируса. За весь период в столице зафиксировано 85 973 случая заражения коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в столице выздоровели 588 пациентов. За весь период в Москве выздоровели 8 458 человек.

866 человек в столице скончались от коронавирусной инфекции за весь период, из них 50 — за последние сутки.