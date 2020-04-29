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В Москве подготовят временные госпитали на 10 тысяч мест на время пандемии коронавируса

10:03
Эпидемия коронавиурса в Москве. Фото twitter.com/MosSobyanin.
Эпидемия коронавиурса в Москве. Фото twitter.com/MosSobyanin.
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о последних решениях, которые приняты в целях борьбы с распространением эпидемии корорнавируса в столице России.

— Коечный фонд в Москве формируется как с учетом городских больниц, так и с участием федеральных и частных медучреждений, — написал Собянин в Twitter. — Также мы приняли решение, что на долечивание пациентов можно будет размещать во временные медицинские госпитали, строящиеся при основных клинических учреждениях.

Кроме того, принято решение о подготовительных работах к развертыванию временных госпиталей мощностью на 10 тыс. коек. Перечень конкретных объектов будет уточнен после окончательной проработки. Фактическое их использование будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса.

По данным на день 29 апреля, в Москве коронавирусом заболели 43 817 человек. Скончалось уже 479 человек, а выздоровели 4 130.

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