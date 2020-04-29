В Москве подготовят временные госпитали на 10 тысяч мест на время пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о последних решениях, которые приняты в целях борьбы с распространением эпидемии корорнавируса в столице России.

— Коечный фонд в Москве формируется как с учетом городских больниц, так и с участием федеральных и частных медучреждений, — написал Собянин в Twitter. — Также мы приняли решение, что на долечивание пациентов можно будет размещать во временные медицинские госпитали, строящиеся при основных клинических учреждениях.

Кроме того, принято решение о подготовительных работах к развертыванию временных госпиталей мощностью на 10 тыс. коек. Перечень конкретных объектов будет уточнен после окончательной проработки. Фактическое их использование будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса.

Кроме того, принято решение о подготовительных работах к развертыванию временных госпиталей мощностью на 10 тыс. коек. Перечень конкретных объектов будет уточнен после окончательной проработки. Фактическое их использование будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса — Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 29, 2020

По данным на день 29 апреля, в Москве коронавирусом заболели 43 817 человек. Скончалось уже 479 человек, а выздоровели 4 130.