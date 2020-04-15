В Москве планируют ввести дополнительные меры поддержки для пострадавших от карантина из-за коронавируса

Власти Москвы планируют ввести дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за коронавируса, сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

— По мере развития ситуации будем вводить дополнительные меры поддержки, чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию, — написал Собянин.

В настоящий момент граждане, потерявшие работу из-за коронавируса, вправе рассчитывать на пособие по безработице. Его максимальный размер с московской доплатой составит 19 500 рублей в месяц. Программа выплат будет действовать до 30 сентября. Также по указу мэра людям с хроническими заболеваниями и пенсионерам положена выплата за соблюдение карантина в размере 4 тысяч рублей.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 000 089 человек. Зафиксировано 126 755 летальных исхода от инфекции, вылечились 484 600 человек. В России по последним данным, общее число зараженных составляет 21 189 человек, вылечившихся — 1711 человек, умерших — 175 человек.