В Москве перенесли крупнейшие легкоатлетические забеги

Организаторы Московского полумарафона объявили о переносе соревнований на другие даты.

В связи с пандемией и угрозой распространения коронавирусной инфекции организаторы самых массовых стартов России приняли решение о переносе беговых мероприятий, — рассказали в пресс-службе «Бегового сообщества». Таким образом, Московский полумарафон переносится на 2 августа 2020 года, Ночной забег — на 22 августа. Еще несколько традиционных соревнований перенесено на 2021 год. Забег «Апрель» состоится 4 апреля, Красочный забег — 6 июня, а полумарафон «Лужники» — 15 августа.

— Ситуация, с которой мы столкнулись, беспрецедентна. Она вынуждает нас бороться за сохранение забегов и команды, но безопасность участников, зрителей, волонтеров и сотрудников превыше всего. Перенос мероприятий — вынужденная, но необходимая мера. Мы идем на нее с осознанием важности самоизоляции и с надеждой вернуться к работе в августе, — рассказал исполнительный директор «Бегового сообщества» Дмитрий Тарасов.