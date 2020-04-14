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В Москве оштрафованы 55 нарушителей карантина на общую сумму в 220 тысяч рублей

14:08
В Москве оштрафованы 55 нарушителей на карантина. Фото Reuters
В Москве оштрафованы 55 нарушителей на карантина. Фото Reuters
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За последние 3 дня в Москве зафиксировано 25 нарушений карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении.

С момента ужесточения ответственности уже 55 жителей Москвы оштрафованы за нарушение правил карантина, общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей.

Все нарушители доставлены для дальнейшего лечения в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево. Там они будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления.

Напомним, что москвичам с легкой формой коронавируса разрешено лечиться дома. Такие заболевшие подписывают специальное согласие на строгий домашний карантин и принимают ответственность за нарушение этих правил.

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