В Москве оштрафованы 55 нарушителей карантина на общую сумму в 220 тысяч рублей
14:08
За последние 3 дня в Москве зафиксировано 25 нарушений карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении.
С момента ужесточения ответственности уже 55 жителей Москвы оштрафованы за нарушение правил карантина, общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей.
Все нарушители доставлены для дальнейшего лечения в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево. Там они будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления.
Напомним, что москвичам с легкой формой коронавируса разрешено лечиться дома. Такие заболевшие подписывают специальное согласие на строгий домашний карантин и принимают ответственность за нарушение этих правил.
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