В Москве оформили первые протоколы за езду без цифрового пропуска

В Москве оформили первые три протокола за езду без цифровых пропусков, об этом сообщил главный инспектор Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Максим Печилин.

— Пока что оформлены только три протокола по статье 3.18.1 ч.4 закона города Москвы, — цитирует RT Печилина.

Сообщается, что протоколы будут переданы в управление МАДИ, откуда позднее поступят в суд для вынесения решения.

С 15 апреля для передвижения на всех видах личного и общественного транспорта в Москве и Московской области требуется электронный пропуск. Данная мера введена в рамках борьбы с распространением коронавируса.

По данным Роспотребнадзора на день 15 апреля, в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.