В Москве оформили 3,2 миллиона спецпропусков. 900 тысяч будут аннулированы

В Москве за сутки оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков для передвижения по городу на личном или общественном транспорте. При этом по результатам первичных проверок будут аннулированы около 900 тысяч пропусков, которые содержат некорректные или недостоверные данные (например, написания фамилий с цифрами, нулевые и некорректные номера паспортов, некорректные заполнения полей ИНН).

— Мы убедительно просим горожан не оформлять пропуска «просто так», для галочки или «на всякий случай». В период распространения коронавируса важно следовать рекомендациям врачей и по возможности оставаться дома, соблюдая правила самоизоляции, — сообщил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Пропуска выдаются по заявительному принципу, однако все сведения в дальнейшем проверяются, особенно данные о работодателях. В случае, если какие-либо данные будут введены некорректно или окажутся недостоверными, пропуск будет аннулирован, а граждане указавшие недостоверную информацию будут привлечены к административной отвественности.

Напомним, что проверять цифровые пропуска начнут с 15 апреля. Они необходимы для любых передвижений по городу с использованием личного или общественного транспорта. Ходить пешком по-прежнему можно без пропуска, однако при этом важно соблюдать правила и ограничения, установленные указом Мэра Москвы.