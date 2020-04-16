В Москве не рассматривается идея продуктовых карточек

Первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк рассказал, что в городе стабильно работает продуктовая сеть магазинов. Власти не рассматривают вариант введения карточек.

— Наверное, надо быть готовым ко всему, но пока эта мера не рассматривается, и мы не видим причин для ее применения, потому что вся продуктовая сеть магазинов работает стабильно, — приводит слова Немерюка «Интерфакс».

Он отметил, что в торговых сетях и магазинах Москвы созданы запасы продовольствия и продукции на 30—45 дней.

По данным Роспотребнадзора, всего на день 16 апреля в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2 304 человека.