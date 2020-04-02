В Москве не планируют вводить пропускной режим из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте выступил с обращением к жителям столицы, в котором рассказал о ситуации с распространением коронавируса, а также о результатах борьбы с болезнью.

«Решение президента Владимира Путина об объявлении нерабочей недели 30 марта — 5 апреля и всеобщий домашний режим в Москве дали хороший результат. Большинство жителей города остаются дома. Количество пассажиров общественного транспорта снизилось на 70-80%, что отчасти помогает сдерживать темпы распространения коронавируса.

С другой стороны, на рабочих местах и по удаленке продолжает трудиться достаточное количество людей. Мы сохранили устойчивое функционирование ключевых объектов инфраструктуры. Работают предприятия, выпускающие продукцию для борьбы с пандемией, организации оборонно-промышленного комплекса и другие важнейшие производства.

Сегодня президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 1 мая 2020 года.

Субъекты Федерации вправе самостоятельно принимать решения о масштабах вводимых ограничений и сроках их действия.

В Москве сложилась наиболее сложная ситуация по распространению коронавирусной инфекции. Поэтому все введенные ранее ограничения будут продлены до 1 мая 2020 года.

Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции.

Продолжает действовать домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями — самая важная мера сбережения их жизни и здоровья. Вторая часть материальной помощи в размере 2000 рублей будет им выплачена сразу же после 14 апреля. Ждать этих денег до начала мая не придется.

Остаются в силе требования социального дистанцирования на транспорте и в общественных местах.

По режиму работы рекреационных территорий — до 1 мая 2020 г. запрещается посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха.

Срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт будет продлен после 1 мая 2020 г., при условии, что в период самоизоляции по ним было совершено не более 6 поездок. Также будет продлено действие оплаченных школьных и студенческих проездных.

По режиму работы предприятий и организаций на предстоящие нерабочие недели.

Во-первых, продолжают работать:

медицинские организации и аптеки;

продовольственные магазины и точки по продаже товаров первой необходимости;

банки;

организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузо-разгрузочные работы;

организации, выполняющие работы для противодействия распространению коронавируса;

а также непрерывно действующие организации. К ним относятся предприятия с непрерывным технологическим процессом, обеспечивающие жизнедеятельность города: ЖКХ, транспорт, строители, энергетика, логистика и ряд других.

Во-вторых, имеют право работать органы государственной власти, а также другие предприятия и организации, если их деятельность не приостановлена моим указом.

Но при этом они должны своими решениями определить оптимальную численность и списочный состав тех, кто:

работает непосредственно на рабочих местах;

трудится в дистанционном режиме;

временно не работает с сохранением зарплаты.

В-третьих, школы и колледжи работают с учащимися в дистанционном режиме с применением систем электронной школы.

С другой стороны, в соответствии с моим указом магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми.

Таким образом, мы сможем сохранить уровень социального дистанцирования, достигнутый в первую нерабочую неделю. С одной стороны, необходимый для сдерживания эпидемии и, с другой стороны, позволяющий функционировать городской экономике.

Попросту говоря, живем дальше так, как на этой неделе.

Огромное количество вопросов возникло в связи с планировавшимся введением пропусков для передвижения по городу.

Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет. Большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома.

Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды. Я искренне вам признателен.

Поэтому пропускной режим передвижения по городу можно пока не вводить.

К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима.

Очень хочется надеяться, что в итоге не произойдет ни того, ни другого.

Абсолютное большинство заболевших строго соблюдают режим изоляции. Но 100%-й гарантии ответственного поведения дать, к сожалению, невозможно. Поэтому с сегодняшнего дня соблюдение режима самоизоляции заболевшими COVID-19 и членами их семей будет особо контролироваться с помощью современных технологий. За нарушение режима предусмотрены серьезные наказания, т.к. это грозит опасностью для жизни и здоровья окружающих граждан. Я очень прошу соблюдать все необходимые правила и предписания», — говорится в сообщении.