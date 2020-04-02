В Москве не планируют вводить пропускной режим из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте выступил с обращением к жителям столицы, в котором рассказал о ситуации с распространением коронавируса, а также о результатах борьбы с болезнью.
«Решение президента Владимира Путина об объявлении нерабочей недели 30 марта — 5 апреля и всеобщий домашний режим в Москве дали хороший результат. Большинство жителей города остаются дома. Количество пассажиров общественного транспорта снизилось на 70-80%, что отчасти помогает сдерживать темпы распространения коронавируса.
С другой стороны, на рабочих местах и по удаленке продолжает трудиться достаточное количество людей. Мы сохранили устойчивое функционирование ключевых объектов инфраструктуры. Работают предприятия, выпускающие продукцию для борьбы с пандемией, организации оборонно-промышленного комплекса и другие важнейшие производства.
Сегодня президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 1 мая 2020 года.
Субъекты Федерации вправе самостоятельно принимать решения о масштабах вводимых ограничений и сроках их действия.
В Москве сложилась наиболее сложная ситуация по распространению коронавирусной инфекции. Поэтому все введенные ранее ограничения будут продлены до 1 мая 2020 года.
Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции.
Продолжает действовать домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями — самая важная мера сбережения их жизни и здоровья. Вторая часть материальной помощи в размере 2000 рублей будет им выплачена сразу же после 14 апреля. Ждать этих денег до начала мая не придется.
Остаются в силе требования социального дистанцирования на транспорте и в общественных местах.
По режиму работы рекреационных территорий — до 1 мая 2020 г. запрещается посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха.
Срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт будет продлен после 1 мая 2020 г., при условии, что в период самоизоляции по ним было совершено не более 6 поездок. Также будет продлено действие оплаченных школьных и студенческих проездных.
По режиму работы предприятий и организаций на предстоящие нерабочие недели.
Во-первых, продолжают работать:
медицинские организации и аптеки;
продовольственные магазины и точки по продаже товаров первой необходимости;
банки;
организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузо-разгрузочные работы;
организации, выполняющие работы для противодействия распространению коронавируса;
а также непрерывно действующие организации. К ним относятся предприятия с непрерывным технологическим процессом, обеспечивающие жизнедеятельность города: ЖКХ, транспорт, строители, энергетика, логистика и ряд других.
Во-вторых, имеют право работать органы государственной власти, а также другие предприятия и организации, если их деятельность не приостановлена моим указом.
Но при этом они должны своими решениями определить оптимальную численность и списочный состав тех, кто:
работает непосредственно на рабочих местах;
трудится в дистанционном режиме;
временно не работает с сохранением зарплаты.
В-третьих, школы и колледжи работают с учащимися в дистанционном режиме с применением систем электронной школы.
С другой стороны, в соответствии с моим указом магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми.
Таким образом, мы сможем сохранить уровень социального дистанцирования, достигнутый в первую нерабочую неделю. С одной стороны, необходимый для сдерживания эпидемии и, с другой стороны, позволяющий функционировать городской экономике.
Попросту говоря, живем дальше так, как на этой неделе.
Огромное количество вопросов возникло в связи с планировавшимся введением пропусков для передвижения по городу.
Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет. Большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома.
Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды. Я искренне вам признателен.
Поэтому пропускной режим передвижения по городу можно пока не вводить.
К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима.
Очень хочется надеяться, что в итоге не произойдет ни того, ни другого.
Абсолютное большинство заболевших строго соблюдают режим изоляции. Но 100%-й гарантии ответственного поведения дать, к сожалению, невозможно. Поэтому с сегодняшнего дня соблюдение режима самоизоляции заболевшими COVID-19 и членами их семей будет особо контролироваться с помощью современных технологий. За нарушение режима предусмотрены серьезные наказания, т.к. это грозит опасностью для жизни и здоровья окружающих граждан. Я очень прошу соблюдать все необходимые правила и предписания», — говорится в сообщении.
Дополнительная информация:
https://www.sobyanin.ru/koronavirus-prodlenie-domr-perenos-vvedeniya-propuskov