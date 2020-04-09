В Москве нарушителей карантина будут штрафовать за передвижение на личном транспорте

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тех, кто должен сидеть на карантине, будут штрафовать за передвижение на личном транспорте

«Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу», —цитируют Собянина «РИА Новости».

Мера затронет только тех, кто находится на официальном карантине, — это больные коронавирусом на домашнем лечении, их близкие родственники, контактировавшие с заболевшими COVID-19 люди, а также те, кто вернулся из-за границы.

«Любой их выход из подъезда фиксируется. Раньше мы жестких мер не предпринимали, все-таки доводили до их сведения, что им необходимо оставаться дома, и в крайнем случае только штрафовали. Сегодня после принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Административный кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы», — добавил мэр.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 502 618 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 89 915 человек, выздоровело — 339 775.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.

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