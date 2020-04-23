В Москве могут разрешить одиночные занятия спортом по утрам

Власти Москвы рассмотрят возможность разрешить одиночные занятия спортом в утренние часы во время действия режима повышенной готовности, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

— Мы рассмотрим этот вопрос, — приводит ТАСС слова Немерюка.

Уличные тренировки разрешены во многих странах Европы и мира, однако в этих странах действуют ограничения, установленные местными властями: например, жители должны тренироваться исключительно рядом с домом, в количестве не более двух человек, не снимая маску или соблюдая условия социального дистанцирования.

По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 2 645 703 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 184 325 летальных исходов, выздоровели 723 192 человека. На день 23 апреля в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4 891 человек.