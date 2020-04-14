В Москве лечение на дому проходят около 7 тысяч пациентов с коронавирусом

На сегодняшний день под медицинским наблюдением дома находятся 7 тысяч пациентов с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В Москве уже на протяжении трех недель действует регламент, по которому пациенты с легкой формой заболевания могут проходить лечение от коронавируса на дому, — приводит Telegram-канал оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом слова Раковой. — Сейчас под медицинским наблюдением находится 7 тысяч таких пациентов. За все время в процессе лечения на дому полностью выздоровели уже около 500 человек. При этом число случаев ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, минимально. Если такое все же происходит, пациенты обязательно госпитализируются. На сегодняшний день было госпитализировано не более 4 процентов пациентов. Такая статистика говорит об эффективности алгоритма и верности принятого нами решения.

Согласно регламенту, врачи скорой осматривают пациента, убеждаются в том, что его состояние хорошее и лечение на дому не несет угрозы для здоровья. Пациент и его родные со своей стороны подписывают информированное согласие о том, что они должны оставаться дома в течение всего периода лечения.

Лечащимся на дому доступны дистанционные консультации. Используя аудио или видео связь, медики анализируют состояние пациентов, выявляют симптомы ухудшения самочувствия и дают рекомендации.