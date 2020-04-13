В Москве допустили продление работы по выдаче цифровых пропусков

Власти Москвы не исключают возможности продления работы по выдаче цифровых пропусков, если с ней возникнут какие-то проблемы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Пропускная система была введена из-за пандемии коронавируса.

«Система спецпропусков Москвы и Подмосковья будет объединенной», — сказал мэр. Он призвал москвичей не переживать по поводу времени оформления спецпропусков, так как впереди у всех желающих есть еще два дня.

«Прошу граждан спокойно заходить на сайт посылать СМС, чтобы мы в течение двух дней спокойно довели эту работу до конца», — заявил Собянин. Если власти увидят наличие проблем, то продлят работу сайта по выдаче спецпропусков на незначительное время, отметил он.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 867 129 человека. Зафиксировано 115 278 летальных исхода от инфекции, вылечились 434 098 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 — умерли.