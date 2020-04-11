В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию

В воскресенье, 12 апреля городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства столицы.

— Специалисты комплекса городского хозяйства проведут сплошную обработку дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов, — приводит ТАСС слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Также, Бирюков отметил, что особое внимание уделится дезинфекции территорий лечебно-профилактических станций, метро и остановок общественного транспорта. Также, будут продезинфицированы станции подготовки питьевой воды, очистки сточных вод и другие объекты.

Ранее стало известно, что с 13 апреля в Москве начнется постепенное введение пропускного режима, направленное на борьбу с распространением коронавируса.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 699 490 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 102 800 человек, выздоровело — 377 040.

На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.