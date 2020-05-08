В Московской области продлили ограничения до 31 мая

Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения продлены в Подмосковье до 31 мая включительно, сообщает сайт Правительства Московской области.

Отмечается, что соответствующий документ подписал губернатор региона Андрей Воробьев. До 31 мая запрещено проведение спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий на территории области. Кроме того, до этой даты должны быть закрыты рестораны, кафе, непродовольственные магазины, салоны красоты и другие организации, временно приостановлена работа каршеринга. В Подмосковье продолжит действовать режим всеобщей самоизоляции, из дома можно выходить только по веской причине. С 12 мая обязательным станет ношение средств индивидуальной защиты.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 187 859 случаев заражения коронавирусом. Непосредственно в Московской области зафиксировано 18 350 случаев, из них 175 — с летальным исходом. В регионе выздоровели 813 человек.