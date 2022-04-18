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В МОК отреагировали на призыв министра спорта Швейцарии исключить представителей России и Белоруссии

Анна Горшкова
Корреспондент
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Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на призыв министра спорта Швейцарии Виолы Амерд исключить из своих рядов представителей России и Белоруссии.

«Члены МОК избираются в индивидуальном порядке и, согласно Олимпийской хартии, не представляют свою страну в этом органе. Однако на данный момент заседания МОК с участием российских членов МОК не проводятся», — приводит РИА «Новости» слова из письма МОК со ссылкой на газету Tagesanzeiger.

Ранее МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220418/mok-1784105084.html
МОК
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