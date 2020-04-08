В мире от коронавируса выздоровели более 300 тысяч человек

По данным на утро 8 апреля в мире зарегистрированы 1 431 973 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом выздоровели 302 209 человек.

Больше всего выздоровело человек в Китае, который первым столкнулся эпидемией коронавируса. Из 81 802 заболевших на поправку пошли 77 729 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7 497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.