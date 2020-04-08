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В мире от коронавируса умерли уже более 80 тысяч человек

08:15
Количество смертей от коронавируса растет. Фото Reuters
Количество смертей от коронавируса растет. Фото Reuters
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Количество умерших по всему миру от коронавируса продолжает расти. Эта цифра уже превысила отметку в 80 тысяч человек.

По данным Worldmeters на утро 8 апреля в мире от болезни скончались 82 085 человек. Самая тяжелая ситуация наблюдается в Италии, где погибли 17 127 человек. 14 045 смертей зафиксирофвано в Испании, 12 857 — в США.

В России по данным Роспотребнадзора на утро 8 апреля насчитывается 58 летальных исходов.

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