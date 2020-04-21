В мире число погибших от коронавируса превысило 170 тысяч

Число погибших от коронавируса по всему мире продолжает расти. По данным Worldmeters на утро 21 апреля, число зафиксированных смертей достигло отметки в 170 473 человека.

Самая тяжелая обстановка в США: там умерли уже 42 518 человек. В Европе от эпидемии больше всего пострадали Италия (24 114), Испания (20 852) и Франция (20 265).

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.