Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 5 миллионов человек.

По последим данным Worldometers, наибольшее количество зараженных в США (1 570 583 человека), России (308 705), Испании (278 803), Бразилии (271 885) и Великобритании (248 818). Всего количество случаев заражения на 11.25 по московскому времени 20 мая составляет 5 000 599 человек.

Наибольшее количество летальных исходов от коронавирусной инфекции зафиксировано в США (93 533), Великобритании (35 341), Италии (32 169), Франции (28 022) и Испании (27 778).