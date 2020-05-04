В Минздраве заявили, что России еще далеко до выхода на плато по заболеваниям коронавирусом

Главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев заявил, что Россия еще далека от выхода на плато по заболеваниям коронавирусом.

— Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся еще далеко от этой точки. Мэр Москвы Собянин сказал, что мы прошли четверть пути. Сложно сказать: четверть, треть или половину, — но точно мы еще не добрались до пика, — цитирует официальный сайт Минздрава Авдеева. — Говоря о том, с чем это связано, можно сказать следующее: обратите внимание на самоизоляцию, на индекс активности, обратите внимание, как мы соблюдаем все те требования, которые нам предъявляют — не очень хорошо. Следственно, мы имеем те неблагоприятные тенденции, которые сегодня видим. Все это наша с вами вина. Говоря сегодня о проблемах, связанных с новыми случаями инфекции COVID-19, с новыми случаями госпитализации и даже с новыми случаями летальности пациентов с COVID-19 — это все связано с несоблюдением элементарных требований к населению оставаться дома.

Чем больше граждане нарушают режим самоизоляции, тем больше тех самых тенденций, которые мы имеем с инфекцией COVID-19. Большее число диагностированных случаев, большее число госпитализаций, большее число переводов пациентов в палаты интенсивной терапии, большее число пациентов находится на ИВЛ, и, соответственно, мы видим все новые и новые случаи смерти, связанные с инфекцией COVID-19. То есть прямая связь: нарушение режима — хуже эпидемиологическая ситуация с инфекцией COVID-19.

Негативный сценарий — это чрезмерное увеличение числа пациентов за один день. Что мы можем ожидать? Мы с вами помним страшные — по другому не могу назвать — кадры из Испании и Италии. Представьте себе, когда вся система здравоохранения находится перед таким вызовом, когда просто-напросто идет речь о том, что исчерпаны ресурсы физические — нет кадров, материальные — оборудования, включая аппараты ИВЛ, ресурсы организации, нет мест в стационарах, куда везти пациентов, и нет мест в отделении интенсивной терапии, куда должны поступать тяжелые пациенты. Но, наверное, никому не хочется пожелать такой ситуации. Безусловно, следствие этой ситуации, — огромная летальность в Италии, в Испании, и даже в США, если мы возьмем такой мегаполис, как Нью-Йорк. Нам хотелось бы, чтобы у нас этого негативного сценария не случилось.