В Минздраве рассчитывают на спад пандемии коронавируса к лету

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса к лету пойдут на спад.

«Всех волнует, когда мы вернемся к нормальному образу жизни, — цитирует Мурашко ТАСС со ссылкой на эфир канала «Россия 24». — Безусловно, всем хочется, и не меньше — медицинским работникам. Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнет спадать, и дальше уже все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках».

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 428 274 человек. Зафиксировано 166 126 летальных исходов от инфекции, вылечились 636 723 человека. Первое место по числу зараженных занимают США — 765 613 человек. Далее идут — Испания (200 210), Италия (178 972), Франция (152 894) и Германия (145 743).

В России зарегистрировано 47 121 заражение коронавирусной инфекцией. 3 446 человек выздоровели, умерли — 405.