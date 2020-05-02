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В Минздраве не видят оснований считать ситуацию с COVID-19 стабильной

13:35
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В настоящее время нет оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

По состоянию на 2 мая 2020 года в России зарегистрировано 124 054 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и 1 222 умерших в результате заболевания. Выписано по выздоровлению 15 013 человек. За сутки в стране вновь зарегистрировано наибольшее число новых случаев заболевания за весь период эпидемии — 9 623.

Эти данные говорят о том, что вирус продолжает активно распространятся и сохраняется высокая вероятность заражения.

Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов указывает, что рост числа новых случаев заболевания может быть следствием нарушения режима самоизоляции.

Дополнительная информация:

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/02/13863-koronavirus-poka-ne-otstupaet-i-prodolzhaet-zahvat-novyh-pozitsiy

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