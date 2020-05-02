В Минздраве не видят оснований считать ситуацию с COVID-19 стабильной

В настоящее время нет оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

По состоянию на 2 мая 2020 года в России зарегистрировано 124 054 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и 1 222 умерших в результате заболевания. Выписано по выздоровлению 15 013 человек. За сутки в стране вновь зарегистрировано наибольшее число новых случаев заболевания за весь период эпидемии — 9 623.

Эти данные говорят о том, что вирус продолжает активно распространятся и сохраняется высокая вероятность заражения.

Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов указывает, что рост числа новых случаев заболевания может быть следствием нарушения режима самоизоляции.