В Минздраве дали прогноз активного распространения коронавируса

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что коронавирус может продолжить активное распространение в России до июня. Она также предположила, что, скорее всего, вирус «займет свое место среди других», то есть станет сезонным.

— До июня-месяца будет еще вирус активно распространяться среди нас с вами, возможно, и после июня, но надеюсь, что эпидемический процесс развивается по своим законам, и наши мероприятия не дадут более 100 дней вирусу циркулировать, — приводит слова Малинниковой «Интерфакс» со ссылкой на эфир «России 24».

На 7 мая в России выявлен 11 231 случай заболевания коронавирусной инфекцией, погибло 88 человека, выздоровело 2 476. Общее число заболевших в России составило 177 160 человек, 1 625 умерло, 23 803 выздоровело. Таким образом, Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом, обогнав Германию (168 162) и Францию (174 191). Самый большой прирост заболевших выявлен в Москве (+6 703).