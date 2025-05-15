В МИД заявили, что дискриминация в спорте по национальной принадлежности недопустима

Начальник отдела по вопросам международного спортивного, молодежного сотрудничества и туризма департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Константин Колпаков отметил, что Россия считает недопустимой дискриминацию в спорте по национальной принадлежности и рассматривает спорт как важное направление сотрудничества для укрепления мира.

«Сегодня мы переживаем очень непростое время, когда наблюдаются попытки некоторых сил навязать систему международных отношений, отвечающая только их интересам. В этих условиях особая роль отводится странам Центральной Азии», — цитирует ТАСС Колпакова, который выступил на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

По его словам, Россия стремится расширить сотрудничество с партнерами из стран Азии в различных сферах. Особое внимание уделяется спортивному направлению.

Представитель МИД РФ также добавил, что Россия выступает за чистый и справедливый спорт, который соответствует духу и принципам Олимпийской Хартии, и вместе с дружественными странами ведет дело «к созданию и продвижению новых форматов спортивного взаимодействия».