В МИД заявили, что большинство стран поддерживают возвращение России в мировой спорт

В МИД России заявили, что подавляющее большинство стран — членов Международного олимпийского комитета (МОК) поддерживают возвращение России в мировой спорт.

«Подавляющее большинство стран — членов международного олимпийского движения поддерживают возвращение нашей страны в мировой спорт и не идут на поводу у группы русофобски настроенных государств, готовых на все, вплоть до шантажа в виде бойкотов спортивных соревнований, в результате которых пострадают как атлеты, так и зрители. Тема спорта также не исключение, она активно применяется в качестве инструмента для внедрения двойных стандартов в отношении нашей страны», — приводит слова представителя МИД РИА «Новости».

При этом в организации подчеркнули, что Россия остается приверженной своим международным обязательствам по борьбе с допингом.

«Со своей стороны хотели бы выразить надежду на непредвзятое и неполитизированное отношение со стороны ВАДА в деле полноценного восстановления прав РУСАДА», — заключили в МИД.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. Организация также предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.