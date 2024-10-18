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В МИД РФ заявили о слежке за российскими атлетами со стороны западных спортивных чиновников

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Посол по особым поручениям, специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев в рамках форума «Россия — спортивная держава» заявил, что спортивные чиновники из западных стран организуют слежку за российскими спортсменами и подталкивают их к смене спортивного гражданства.

«Благодаря усилиям стран Запада сегодня международное спортивное сотрудничество находится в глубоком кризисе. В своем стремлении отменить российский спорт международные спортивные чиновники прибегают к разным методам: в ход идут угрозы и шантаж в адрес национальных спортивных организаций, подстрекательство и даже организация слежки за российскими спортсменами. Побуждение их — что особенно вопиюще — по сути, к смене спортивного гражданства. Решительно выступаем против политизации данной сферы и будем твердо придерживаться этой идеи», — цитирует Хорева ТАСС.

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября.

Источник: ТАСС
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