В мэрии Москвы уверены: в ближайшее время коронавирус никуда не исчезнет

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова прокомментировала ситуацию с развитием коронавирусной инфекции в Москве. По ее словам, проблема не будет решена в ближайшее время.

— Все хотят, чтобы пандемия скорее закончилась, и можно будет вернуться к нормальному ритму жизни. Но нужно быть реалистами и понимать, что в ближайшее время вирус никуда не исчезнет. Он продолжит циркулировать в обществе. До тех пор, пока не будет изобретено лекарство или выработана вакцина от коронавируса, нам всем придется привыкать жить и функционировать с ним, — приводит слова Раковой Telegram-канал оперштаба. — Известно, что вирус распространяется шире, если увеличивается количество контактов. Когда мы ходим только на работу и обратно — наш круг общения ограничивается коллегами и родными. Совсем другая ситуация, когда открывается сфера услуг, где количество случайных неконтролируемых контактов возрастает в десятки раз.

Прежде всего, должно быть обеспечено социальное дистанцирование, введено обязательное использование масок и перчаток во всех помещениях общего пользования на производстве. Сотрудники при появлении симптомов ОРВИ должны оставаться дома и не выходить на работу.

В Москве число выявленных случаев коронавирусной инфекции составляет порядка 100 тысяч человек.

— Большинство из этих людей не больны — они являются лишь носителями инфекции, — отметила Ракова. — И наша основная задача заключает в том, чтобы вовремя их выявлять, изолировать, и тем самым предотвращать цепочку распространения заболевания. Поэтому мы постоянно наращиваем объемы тестирования и увеличиваем количество людей, которые в обязательном порядке подлежат тестированию.