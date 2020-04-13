В мэрии Москвы отметили положительную динамику в лечении коронавируса

В Москве выздоровели еще 150 пациентов после прохождения лечения от коронавируса в больницах города. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве продолжает увеличиваться. Мы видим положительную динамику — более сотни выздоровевших ежедневно. За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны еще 150 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 837 человек, — сообщила вице-мэр.

По данным Роспотребнадзора 13 апреля 2020 года на 8:40 по московскому времени, в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.