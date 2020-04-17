В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице

Специалисты МЧС порекомендовали соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу и отказаться от ношения защитных масок на улице, сообщает ТАСС.

— Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции, — приводит ТАСС текст рекомендаций МЧС. — Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность. Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса. За весь период было зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2304 человека.