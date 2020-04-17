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В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице

10:06
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
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Специалисты МЧС порекомендовали соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу и отказаться от ношения защитных масок на улице, сообщает ТАСС.

— Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции, — приводит ТАСС текст рекомендаций МЧС. — Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность. Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса. За весь период было зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2304 человека.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/8266117?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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